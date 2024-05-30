Кабриолет Genesis может получить мотор Lucid

О том, что кабриолет имеет конвейерные перспективы, стало известно в прошлом году. О других Genesis из X-линейки этого сказать пока нельзя. До кабриолета корейцы представили двухдверку класса «гран-туризмо» Concept X, а затем купе X Speedium. Внешность у концептов минималистичная, но фирменный стиль сохранен.