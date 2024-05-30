Кабриолет Genesis может получить мотор Lucid

Кабриолет Genesis может получить мотор LucidОткрытый Genesis будет метить в конкуренты Bentley Continental GTC
Если информация подтвердится, то для Lucid это будет уже не первая коллаборация с автопроизводителями премиум-сегмента. В прошлом году компания заключила партнерское соглашение с Aston Martin, в рамках которого обязалась предоставить британцам доступ к своим технологиям для производства люксовых электромобилей.
Genesis грядущее сотрудничество поможет сэкономить на разработке, а для Lucid станет дополнительным источником дохода.
О том, что кабриолет имеет конвейерные перспективы, стало известно в прошлом году. О других Genesis из X-линейки этого сказать пока нельзя. До кабриолета корейцы представили двухдверку класса «гран-туризмо» Concept X, а затем купе X Speedium. Внешность у концептов минималистичная, но фирменный стиль сохранен.
Lucid под конец прошлого года рассекретила кроссовер Gravity. Характеристики полностью пока не раскрыты: автомобиль появится в продаже только в 2025 году. Ему обещаны «самые мощные электродвигатели, производимые в мире», 900-вольтовая архитектура, разгон до «сотни» за 3,5 секунды и запас хода 700 километров.