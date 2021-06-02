Белорусы начали принимать заказы на китайский электрокар Geometry C

Белорусы начали принимать заказы на китайский электрокар Geometry CМодель поступит в продажу на местном рынке до конца 2021 года
Как уточняет сайт «Китайские автомобили», речь идет именно о модели Geometry C, хотя ранее предполагалось, что первым в продажу поступит седан Geometry A. Известно, что несколько седанов еще год назад ввезли в страну для изучения потенциального спроса. Однако «БелДжи» обещает начать поставки китайских электрокаров с кросс-хэтчбека Geometry C, причем новинка появится у дилеров уже в этом году.
По габаритам Geometry C можно сравнить с моделью Geely GS, продажи которой недавно возобновились на российском рынке: в длину электрохэтч достигает 4,4 метра, а расстояние между осями составляет 2,7 метра. В движение модель C приводит синхронный двигатель с постоянными магнитами, максимальная мощность установки составляет 204 лошадиные силы. С места до 100 километров в час Geometry C разгоняется за 6,9 секунды.
Кросс-хэтчбек продается в Китае в двух модификациях, с батарей емкостью 53 либо 70 киловатт-часов. В зависимости от версии, электромобиль проезжает на одной зарядке 400 или 550 километров соответственно.
Geely
Что же касается упомянутого седана Geomerty A, то слухи о его появлении в России и Республике Беларусь ходят со времен премьеры в 2019 году. Четырехдверка, сравнимая по размерам с Nissan Almera, укомплектована электромотором на 163 лошадиные силы, разгоняется до «сотни» за 8,8 секунды, а ее запас хода варьируется в зависимости от емкости батареи от 410 до 500 километров.
В 2021 году Geely запустила еще один суббренд, который будет специализировать исключительно на электрокарах — он получил название Zeekr. Под этой маркой китайцы намерены продавать премиальные «зеленые» автомобили, который смогут составить конкуренцию моделям Tesla. Первенцем Zeekr станет универсал с индексом 001, который, вероятно, получит ламбо-двери.