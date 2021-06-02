2 июня, 12:54

Белорусы начали принимать заказы на китайский электрокар Geometry C

Модель поступит в продажу на местном рынке до конца 2021 года
В Республике Беларусь стартовал прием заказов на электрический кросс-хэтчбек Geometry C, разработанный Geely. Точную цену модели пока не называют, однако, по предварительным данным, она составит около 30 тысяч долларов (2,2 миллиона российских рублей). Заявки на электрокар принимает партнер китайский марки, СЗАО «БелДжи».
Geometry C © Geely
Лиза Будрина

Как уточняет сайт «Китайские автомобили», речь идет именно о модели Geometry C, хотя ранее предполагалось, что первым в продажу поступит седан Geometry A. Известно, что несколько седанов еще год назад ввезли в страну для изучения потенциального спроса. Однако «БелДжи» обещает начать поставки китайских электрокаров с кросс-хэтчбека Geometry C, причем новинка появится у дилеров уже в этом году.

По габаритам Geometry C можно сравнить с моделью Geely GS, продажи которой недавно возобновились на российском рынке: в длину электрохэтч достигает 4,4 метра, а расстояние между осями составляет 2,7 метра. В движение модель C приводит синхронный двигатель с постоянными магнитами, максимальная мощность установки составляет 204 лошадиные силы. С места до 100 километров в час Geometry C разгоняется за 6,9 секунды.

Кросс-хэтчбек продается в Китае в двух модификациях, с батарей емкостью 53 либо 70 киловатт-часов. В зависимости от версии, электромобиль проезжает на одной зарядке 400 или 550 километров соответственно.

Geely Geomerty A

Geely

Что же касается упомянутого седана Geomerty A, то слухи о его появлении в России и Республике Беларусь ходят со времен премьеры в 2019 году. Четырехдверка, сравнимая по размерам с Nissan Almera, укомплектована электромотором на 163 лошадиные силы, разгоняется до «сотни» за 8,8 секунды, а ее запас хода варьируется в зависимости от емкости батареи от 410 до 500 километров.

В 2021 году Geely запустила еще один суббренд, который будет специализировать исключительно на электрокарах — он получил название Zeekr. Под этой маркой китайцы намерены продавать премиальные «зеленые» автомобили, который смогут составить конкуренцию моделям Tesla. Первенцем Zeekr станет универсал с индексом 001, который, вероятно, получит ламбо-двери.

Источник: Китайские автомобили