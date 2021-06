Белорусы начали принимать заказы на китайский электрокар Geometry C

По габаритам Geometry C можно сравнить с моделью Geely GS, продажи которой недавно возобновились на российском рынке: в длину электрохэтч достигает 4,4 метра, а расстояние между осями составляет 2,7 метра. В движение модель C приводит синхронный двигатель с постоянными магнитами, максимальная мощность установки составляет 204 лошадиные силы. С места до 100 километров в час Geometry C разгоняется за 6,9 секунды.

Кросс-хэтчбек продается в Китае в двух модификациях, с батарей емкостью 53 либо 70 киловатт-часов. В зависимости от версии, электромобиль проезжает на одной зарядке 400 или 550 километров соответственно.