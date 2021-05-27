Geely GS вернулся в Россию с подросшим ценником

Топовый GS в исполнении «Люкс» отличают 18-дюймовые колеса, панорамная крыша, двухцветная отделка интерьера, кожаный руль, электрорегулировка водительского кресла в шести направлениях, камера заднего вида. Кроме этого, в салоне есть боковые подушки и шторки безопасности, а также мультимедийная система с восьмидюймовым тачскрином.

Переднеприводный Geely GS по-прежнему предлагается с единственным мотором объемом 1,8 литра и мощностью 133 лошадиные (170 Нм крутящего момента), но теперь пару ему составляет только «робот» с двумя сцеплениями. Доступная ранее шестиступенчатая «механика» исчезла из прайс-листа модели.