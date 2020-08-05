10:54

Стали известны сроки старта производства электрокаров Geely в Беларуси

Минский завод «Белджи» готовится к выпуску седана на базе Geometry A

Geely Geometry A
Лиза Будрина
Директор минского завода «Белджи» Геннадий Свидерский в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил, что в 2021 году на предприятии наладят сборку электромобиля китайско-белорусской разработки, за основу которого был взят седан Geely Geometry A. По предварительным данным, электрокар сможет проезжать на одной зарядке до 500 километров, а цена модели в топовой комплектации составит около двух миллионов российских рублей (70 тысяч белорусских рублей).

На сегодняшний день на «Белджи» собирают кроссоверы Atlas и Coolray, которые в том числе поставляют на российский рынок. Однако уже в следующем году на предприятии организуют производство электрокаров за первый год планируется собрать тысячу машин на электричестве. За основу будущей модели взят Geely Geometry A, дебютировавший в Китае в 2019 году.

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Ранее сообщалось, что белорусский завод уже получил несколько экземпляров Geometry A. Электрокар комплектуется 163-сильным электромотором и батареей ёмкостью 51,9 либо 61,9 киловатт-часа. В первом случае запас хода составляет 410 километров, во втором 500 километров. Пополнить запас энергии с 30 до 80 процентов можно за полчаса.

С места до 100 километров в час Geometry A разгоняется за 8,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 150 километров в час.

Ранее в Geely не исключали, что Geometry A может добраться и до российского рынка. Однако пока компания готовит для нашей страны другие новинки кроссовер Atlas Pro, который уже получил ОТТС и кросс-купе FY11. Последний, как ожидается, получит новое название и будет сертифицирован в ближайшее время.

Источник: Беларусь-1