Стали известны сроки старта производства электрокаров Geely в Беларуси

На сегодняшний день на «Белджи» собирают кроссоверы Atlas и Coolray, которые в том числе поставляют на российский рынок. Однако уже в следующем году на предприятии организуют производство электрокаров – за первый год планируется собрать тысячу машин на электричестве. За основу будущей модели взят Geely Geometry A, дебютировавший в Китае в 2019 году.
Ранее сообщалось, что белорусский завод уже получил несколько экземпляров Geometry A. Электрокар комплектуется 163-сильным электромотором и батареей ёмкостью 51,9 либо 61,9 киловатт-часа. В первом случае запас хода составляет 410 километров, во втором – 500 километров. Пополнить запас энергии с 30 до 80 процентов можно за полчаса.
С места до 100 километров в час Geometry A разгоняется за 8,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 150 километров в час.
Ранее в Geely не исключали, что Geometry A может добраться и до российского рынка. Однако пока компания готовит для нашей страны другие новинки – кроссовер Atlas Pro, который уже получил ОТТС и кросс-купе FY11. Последний, как ожидается, получит новое название и будет сертифицирован в ближайшее время.