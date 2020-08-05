Стали известны сроки старта производства электрокаров Geely в Беларуси

Ранее сообщалось, что белорусский завод уже получил несколько экземпляров Geometry A. Электрокар комплектуется 163-сильным электромотором и батареей ёмкостью 51,9 либо 61,9 киловатт-часа. В первом случае запас хода составляет 410 километров, во втором – 500 километров. Пополнить запас энергии с 30 до 80 процентов можно за полчаса.

С места до 100 километров в час Geometry A разгоняется за 8,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 150 километров в час.