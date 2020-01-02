Сбежавший из-под ареста Карлос Гон проведет пресс-конференцию

О проведении пресс-конференции сообщил адвокат Карлоса Гона, пишет Reuters. Издание также указывает, что официально обстоятельства побега экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubish до сих пор неизвестны, но у журналистов ливанского MTV есть своя версии произошедшего. По сообщению телеканала, вывести Гона из Японии помогли сотрудники частного охранного предприятия, выступившие в роли приглашенных музыкантов.
Гона спрятали в чехол от музыкального инструмента и вывезли через международный аэропорт Осака на частном самолете сначала в Турцию, а затем в Ливан. BBC пишет, что Гону не требовалось носить GPS-трекер, поэтому его исчезновение заметили не сразу. Позднее супруга бывшего топ-менеджера Кароль рассказала, что воссоединение с мужем это «лучший подарок в ее жизни», но назвала историю с музыкантами-охранниками выдумкой.
Карлоса Гона арестовали в ноябре 2018 года, когда он прилетел в Токио. Топ-менеджеру предъявили обвинения в использовании активов компании в личных целях и занижении своей премии в отчете для фондовой биржи. По версии прокуратуры, в период с 2010 по 2014 год Гон не предоставил информацию о доходах на сумму пять миллиардов иен (44,4 миллиона долларов). Ему грозит до 10 лет тюрьмы, суд должные был вынести решение в апреле 2020-го.
До последнего времени Гон находился под домашним арестом. Ему запрещалось контактировать с людьми, кроме адвокатов, а само жилище находилось под постоянным контролем правоохранительных органов Японии.