Сбежавший из-под ареста Карлос Гон проведет пресс-конференцию

О проведении пресс-конференции сообщил адвокат Карлоса Гона, пишет Reuters. Издание также указывает, что официально обстоятельства побега экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubish до сих пор неизвестны, но у журналистов ливанского MTV есть своя версии произошедшего. По сообщению телеканала, вывести Гона из Японии помогли сотрудники частного охранного предприятия, выступившие в роли приглашенных музыкантов.

Гона спрятали в чехол от музыкального инструмента и вывезли через международный аэропорт Осака на частном самолете сначала в Турцию, а затем в Ливан. BBC пишет, что Гону не требовалось носить GPS-трекер, поэтому его исчезновение заметили не сразу. Позднее супруга бывшего топ-менеджера Кароль рассказала, что воссоединение с мужем это «лучший подарок в ее жизни», но назвала историю с музыкантами-охранниками выдумкой.