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13:34

Карлосу Гону предъявлены официальные обвинения

Бывшему председателю правления Nissan грозит 10 лет тюрьмы

Японская прокуратура выдвинула официальные обвинения против бывшего председателя правления Карлоса Гона и члена совета директоров Nissan Грега Келли. Их обвиняют в сокрытии доходов и занижении размеров премиальных в отчетах для фондовой биржи. Самого производителя решено привлечь к ответственности как пособника.

Топ-менеджеров и компанию Nissan Motor обвиняют в нарушении закона о финансовых инструментах и биржах. Если они будут признаны виновными, то каждому грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 10 миллионов иен (88 700 долларов). Юридическое лицо могут оштрафовать на 700 миллионов иен (6,2 миллиона долларов). При этом по информации Automotive News, Гон с 2010 по 2014 год не предоставил информацию о доходах на сумму пять миллиардов иен (44,4 миллиона долларов).

Карлоса Гона арестовали 19 ноября в токийском аэропорту Ханеда по подозрению в сокрытии доходов и нецелевом использовании средств. В ходе внутреннего расследования, проведенного Nissan, выяснилось, что глава правления оплачивал покупку и ремонт недвижимости за счет компании: несколько миллиардов иен он потратил на дома в Рио-де-Жанейро, Бейруте, Париже и Амстердаме.

Позднее появилась информация, что Гон планировал объединение Renault и Nissan, но совет правления японской компании был категорически против любой реорганизации. Кроме того, японским медиа стало известно, что Карлос Гон хотел сменить правящую верхушку и уволить нынешнего президента Nissan Хирото Саикава.

Созванный в срочном порядке совет директоров Nissan единогласно проголосовал за снятие Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Так же поступила Mitsubishi Motors. Члены правления Renault приняли решение сохранить за ним все руководящие посты, но признать его «временно недееспособным».

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