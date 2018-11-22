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18:42

Nissan официально уволил Карлоса Гона

Руководство компании единогласно проголосовало за снятие Гона с поста председателя правления

Руководство Nissan единогласно проголосовало за снятие Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Одновременно с этим предложено создать специальную комиссию, которая займется проработкой вопросов совершенствования системы управления и контроля системы поощрений руководящего состава. Вновь созданному консультационному совету поручено выдвигать кандидатуры на должность председателя правления.

Решение, озвученное советом директоров Nissan, стало реакцией на арест Гона, которого подозревают в махинациях с активами компании и сокрытии части доходов. Гона задержали в аэропорту Ханеда сразу после посадки самолета, после чего перевезли в изолятор временного содержания. По просьбе прокуратуру суд продлил срок ареста еще на 10 дней.

Информация о махинациях поступила от анонимного источника, предположительно, одного из сотрудников юридического департамента Nissan, пишут местные издания. Ее подтвердило внутреннее расследования, которое велось на протяжении нескольких месяцев. Выяснилось, что за счет средств компании Карлос Гон приобрел несколько объектов недвижимости в Рио-де-Жанейро, Париже и Амстердаме.

Сразу же после обнародования данных о нарушениях Гона президент Nissan Хирото Саикава потребовал у совета директоров его немедленной отставки. О снятии Гона с должности председателя совета правления и начале внутреннего расследования также заявила Mitsubishi Motors. Renault сохранила за задержанным главой все руководящие посты, но признала Гона «временно недееспособным».

Позднее появилась информация, что арест Карлоса Гона может быть связан с планами по слиянию Renault и Nissan. По данным инсайдеров, правление Nissan выступало с резкой критикой любой реорганизации, так как она могла укрепить статус Renault.

За преступления, которые в прокуратуре Японии охарактеризовали, как «тяжкие», Карлосу Гону грозит 10 лет тюрьмы.

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