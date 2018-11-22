Nissan официально уволил Карлоса Гона

Сразу же после обнародования данных о нарушениях Гона президент Nissan Хирото Саикава потребовал у совета директоров его немедленной отставки. О снятии Гона с должности председателя совета правления и начале внутреннего расследования также заявила Mitsubishi Motors. Renault сохранила за задержанным главой все руководящие посты, но признала Гона «временно недееспособным».

Позднее появилась информация, что арест Карлоса Гона может быть связан с планами по слиянию Renault и Nissan. По данным инсайдеров, правление Nissan выступало с резкой критикой любой реорганизации, так как она могла укрепить статус Renault.

За преступления, которые в прокуратуре Японии охарактеризовали, как «тяжкие», Карлосу Гону грозит 10 лет тюрьмы.