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14:19

Карлос Гон пообещал раскрыть всю правду о выдвинутых против него обвинениях

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi проведет 11 апреля пресс-конференцию

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон запланировал на 11 апреля пресс-конференцию, где пообещал рассказать всю правду о своем задержании и, вероятно, сфабрикованных обвинениях в финансовых махинациях. Об этом топ-менеджер заявил в твиттере.
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Карлоса Гона задержали 19 ноября 2018 года в токийском аэропорту Ханеда по подозрению в сокрытии доходов и нецелевом использовании средств. В ходе внутреннего расследования, инициированного руководством Nissan, выяснилось, что глава правления оплачивал покупку и ремонт недвижимости за счет компании: несколько миллиардов иен он потратил на дома в Рио-де-Жанейро, Бейруте, Париже и Амстердаме.

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Позднее компания Nissan подала иск против к Клодин Бишара де Оливейре — старшей сестре Карлоса Гона. Ее обвинили в «незаконном обогащении»: по данным инсайдеров, у Оливейры была номинальная должность консультанта и она получала неплохое вознаграждение. Кроме того, Nissan подала иск к дочери Гона Кэролайн с требованием арестовать квартиры в Рио-де-Жанейро и все находящиеся там вещи.

Созванный после ареста Гона совет директоров Nissan единогласно проголосовал за его снятие с поста председателя совета директоров. Этому примеру последовала и Mitsubishi. Уйти из Renault Гон решил самостоятельно и подал прошение об отставке, находясь в заключении. В начале марта этого года суд разрешил выпустить Гона под залог в миллиард иен.

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