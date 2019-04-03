Карлос Гон пообещал раскрыть всю правду о выдвинутых против него обвинениях

Позднее компания Nissan подала иск против к Клодин Бишара де Оливейре — старшей сестре Карлоса Гона. Ее обвинили в «незаконном обогащении»: по данным инсайдеров, у Оливейры была номинальная должность консультанта и она получала неплохое вознаграждение. Кроме того, Nissan подала иск к дочери Гона Кэролайн с требованием арестовать квартиры в Рио-де-Жанейро и все находящиеся там вещи.

Созванный после ареста Гона совет директоров Nissan единогласно проголосовал за его снятие с поста председателя совета директоров. Этому примеру последовала и Mitsubishi. Уйти из Renault Гон решил самостоятельно и подал прошение об отставке, находясь в заключении. В начале марта этого года суд разрешил выпустить Гона под залог в миллиард иен.