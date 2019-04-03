Карлос Гон пообещал раскрыть всю правду о выдвинутых против него обвинениях

Карлоса Гона задержали 19 ноября 2018 года в токийском аэропорту Ханеда по подозрению в сокрытии доходов и нецелевом использовании средств. В ходе внутреннего расследования, инициированного руководством Nissan, выяснилось, что глава правления оплачивал покупку и ремонт недвижимости за счет компании: несколько миллиардов иен он потратил на дома в Рио-де-Жанейро, Бейруте, Париже и Амстердаме.
I'm getting ready to tell the truth about what's happening. Press conference on Thursday, April 11.— Carlos Ghosn カルロス・ゴーン (@carlosghosn) 3 апреля 2019 г.
Позднее компания Nissan подала иск против к Клодин Бишара де Оливейре — старшей сестре Карлоса Гона. Ее обвинили в «незаконном обогащении»: по данным инсайдеров, у Оливейры была номинальная должность консультанта и она получала неплохое вознаграждение. Кроме того, Nissan подала иск к дочери Гона Кэролайн с требованием арестовать квартиры в Рио-де-Жанейро и все находящиеся там вещи.
Созванный после ареста Гона совет директоров Nissan единогласно проголосовал за его снятие с поста председателя совета директоров. Этому примеру последовала и Mitsubishi. Уйти из Renault Гон решил самостоятельно и подал прошение об отставке, находясь в заключении. В начале марта этого года суд разрешил выпустить Гона под залог в миллиард иен.