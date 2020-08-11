Новый Rolls-Royce Ghost получит необычную подвеску

Первый из них – это амортизатор поперечного рычага Upper Wishbone Damper в передней подвеске, разработка которого заняла у инженеров марки три года. В Rolls-Royce заявляют, что благодаря новшеству движение Ghost станет более «стабильным», а управление не потребует никаких усилий.

Второй элемент под названием Flagbearer представляет собой систему камер, которые просматривают дорогу на несколько метров вперед и готовят подвеску к неровностям.

Наконец, третья часть, Satellite Aided Transmission, – это трансмиссия, работающая в паре с бортовым навигатором. Данные о маршруте, полученные по спутниковой связи, позволят заранее выбирать оптимальную передачу для предстоящего прохождения поворотов.