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Rolls-Royce разработал для нового Ghost переднюю панель с 850 звёздами

Компания рассказала о первой опции, созданной для седана отделением Bespoke

Алексей Носаченко
Компания Rolls-Royce рассказала о первой опции, разработанной отделением Bespoke специально для нового Ghost. По желанию клиента переднюю панель седана можно будет украсить «звёздным скоплением», состоящим из 850 крошечных огоньков. На создание этого декоративного элемента, выражающего суть концепции «сдержанной роскоши», у специалистов из Гудвуда ушло более двух лет.

Опросы клиентов Rolls-Royce показали, что сейчас в цене утонченные решения, а не броский и излишне выразительный декор, поэтому минимализм и сдержанность стали основой всей дизайн-концепции нового «Призрака». Этот подход будет проявляться не только во внешности, но и в убранстве салона, — и одним из элементов, выражающих его суть, станет «звездное скопление» на передней панели, образованное из 850 крошечных огоньков.

На разработку этого элемента ушло более двух лет и 10 000 часов кропотливого труда. Иллюминацию обеспечивают 152 светодиода под лицевой поверхностью панели, состоящей из трёх слоев. Первый — подложка Piano Black, с которой лазером удалены участки чёрного цвета; второй — тёмный лак, скрывающий надпись Ghost и «звезды», когда они не излучают свет; третий — тонированный и отполированный вручную лак, обеспечивающий равномерное глянцевое покрытие толщиной 0,5 миллиметра.

Равномерность свечения надписи Ghost, выполненной по технологии hidden-until-lit («невидим, пока выключен»), обеспечивает световод толщиной два миллиметра. На его поверхности лазером сделаны более 90 000 точек, которые рассеивают свет и создают легкий эффект мерцания. По такому же принципу работает подсветка фирменного «звёздного потолка».

Онлайн-премьера нового Rolls-Royce Ghost состоится 1 сентября. Седан построят на алюминиевой платформе Architecture of Luxury от «восьмого» Phantom и кроссовера Cullinan, но со своими особенностями. К примеру, модели достанется «умное» шасси Planar с амортизатором верхнего рычага передней подвески, камерами, следящими за неровностями дороги, и трансмиссией, выбирающей оптимальную стратегию переключений на основе данных навигации.