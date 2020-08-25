Rolls-Royce разработал для нового Ghost переднюю панель с 850 звёздами

Опросы клиентов Rolls-Royce показали, что сейчас в цене утонченные решения, а не броский и излишне выразительный декор, поэтому минимализм и сдержанность стали основой всей дизайн-концепции нового «Призрака». Этот подход будет проявляться не только во внешности, но и в убранстве салона, — и одним из элементов, выражающих его суть, станет «звездное скопление» на передней панели, образованное из 850 крошечных огоньков.

На разработку этого элемента ушло более двух лет и 10 000 часов кропотливого труда. Иллюминацию обеспечивают 152 светодиода под лицевой поверхностью панели, состоящей из трёх слоев. Первый — подложка Piano Black, с которой лазером удалены участки чёрного цвета; второй — тёмный лак, скрывающий надпись Ghost и «звезды», когда они не излучают свет; третий — тонированный и отполированный вручную лак, обеспечивающий равномерное глянцевое покрытие толщиной 0,5 миллиметра.