Новый Rolls-Royce Ghost Extended по комфорту приблизился к Phantom

Длина, ширина и высота Rolls-Royce Ghost Extended составляют 5716, 2148 и 1571 миллиметр соответственно. Колесная база — 3465 миллиметров против 3295 у обычного «Госта». Весь прирост — а это 170 миллиметров — пошел на увеличение запаса места в ногах задних пассажиров: по этому показателю седан уступает только Phantom Extended, который растянулся на 5962 миллиметра при базе в 3752 миллиметра. Понятно, что при таких размерах второму ряду здесь уделено больше внимания, чем когда-либо.
Во-первых, для Ghost Extended впервые можно заказать откидывающиеся кресла Serenity, предлагающие уровень комфорта, сопоставимый с бизнес-джетами. Во-вторых, между задними сиденьями встроен холодильник для шампанского — но и он не совсем обычный.
Компания Rolls-Royce проконсультировалась с Master Sommelier (самый высокий уровень сертификации Court of Master Sommeliers, главного органа, экзаменующего сомелье во всем мире) и выяснила, что оптимальная температура подачи невинтажного шампанского — шесть градусов, а винтажного — около 11. И теперь этот холодильник работает в двух режимах.
В остальном удлиненный Ghost не отличается от своего «короткого» собрата. Для модели предлагается точка доступа WiFi, лазерные фары Brilliance, бьющие лучом на 600 метров, система очистки воздуха Micro-Environment Purification System (MEPS) и «самый современные проекционный дисплей». Также здесь есть подвеска с системой Planar, которая состоит из демпфера верхнего поперечного рычага, набора стереокамер Flagbearer, подключенных к электронноуправляемым амортизаторам, и самовыравнивающихся пневмостоек.
Под капотом — 6,75-литровый V12 с двумя турбокомпрессорами, который выдаёт 571 лошадиную силу и 850 Нм крутящего момента (доступен уже на 1600 оборотах в минуту). В паре с мотором работает восьмидиапазонный «автомат». Динамические показатели Ghost Extended такие же, как у обычного Ghost: до ста полноприводный седан разгоняется за 4,8 секунды; максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час.