Новый Rolls-Royce Ghost Extended по комфорту приблизился к Phantom

Во-первых, для Ghost Extended впервые можно заказать откидывающиеся кресла Serenity, предлагающие уровень комфорта, сопоставимый с бизнес-джетами. Во-вторых, между задними сиденьями встроен холодильник для шампанского — но и он не совсем обычный.

Компания Rolls-Royce проконсультировалась с Master Sommelier (самый высокий уровень сертификации Court of Master Sommeliers, главного органа, экзаменующего сомелье во всем мире) и выяснила, что оптимальная температура подачи невинтажного шампанского — шесть градусов, а винтажного — около 11. И теперь этот холодильник работает в двух режимах.