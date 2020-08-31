Rolls-Royce показал фары нового Ghost

Rolls-Royce Ghost оснастят светотехникой с лазерными элементами, вместе с которой дебютирует технология под названием Brilliance. По заверениям компании, она позволит фарам седана освещать дорогу на 600 метров вперед – это в два раза больше дальности светодиодных фар.

В преддверии премьеры модели Rolls-Royce вновь показала силуэт Ghost, причем на этот раз не в виде лаконичной зарисовки. На новом двухминутном видео кузов седана и статуэтку «Дух Экстаза» на капоте обрисовывает полупрозрачная струящаяся ткань.

Ранее в Rolls-Royce рассказали, что новый Ghost будет построен практически с нуля. Автомобиль «переедет» на новую платформу, получит «умную» подвеску Planar и трансмиссию, которая самостоятельно выбирает оптимальную передачу на основе данных со спутников и камер.