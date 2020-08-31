Rolls-Royce показал фары нового Ghost

Rolls-Royce Ghost оснастят светотехникой с лазерными элементами, вместе с которой дебютирует технология под названием Brilliance. По заверениям компании, она позволит фарам седана освещать дорогу на 600 метров вперед – это в два раза больше дальности светодиодных фар.
В преддверии премьеры модели Rolls-Royce вновь показала силуэт Ghost, причем на этот раз не в виде лаконичной зарисовки. На новом двухминутном видео кузов седана и статуэтку «Дух Экстаза» на капоте обрисовывает полупрозрачная струящаяся ткань.
Ранее в Rolls-Royce рассказали, что новый Ghost будет построен практически с нуля. Автомобиль «переедет» на новую платформу, получит «умную» подвеску Planar и трансмиссию, которая самостоятельно выбирает оптимальную передачу на основе данных со спутников и камер.
Видео: Rolls-Royce
Благодаря особым материалам и проверке всех деталей на акустические свойства салон седана удалось практически полностью оградить от посторонних звуков. Чтобы тишина не дезориентировала водителя и пассажиров, Ghost научили генерировать особый звук – так называемый «шепот».
Кроме этого, в салоне установлена новая система очистки воздуха с фильтром из нанофлиса с волокнами диаметром от 120 до 150 нанометров вместо 500, как у обычных фильтрующих элементов. Очистку салона, которая займет не более двух минут, можно будет запускать со смартфона.