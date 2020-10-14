Водитель на Rolls-Royce Ghost протаранил Lamborghini Urus

Фотография разбитых Rolls-Royce Ghost и Lamborghini Urus появилась в Twitter. Судя по снимку, у Ghost серьезно повреждена передняя часть и правый бок, а у Urus – задний бампер и правое заднее крыло. Обошлось без пострадавших, а причинённый ущерб ещё только предстоит оценить.

По одной из версий, Rolls-Royce Ghost был взят в аренду – это объясняет побег водителя. Причём он скрылся в спешке, так как забыл на месте преступления своё удостоверение личности. В комментариях к публикации в Twitter пользователи также предполагают, что ДТП может быть подстроено с целью получения страховой выплаты. Им показалось подозрительным, что в аварии учувствовали два дорогих и довольно редких автомобиля.