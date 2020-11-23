11:50

В ГИБДД рассказали об изменениях экзамена на права

Нововведения вступят в силу в апреле 2021 года

© Андрей Любимов / АГН «Москва»
Мария Евдокимова
В следующем году в России планируют провести масштабную реформу экзамена на получение водительских удостоверений. По словам главы ГИБДД России Михаила Черникова, инспекторы будут уделять больше внимания проверке навыков на открытых участках, а этап «Площадка» будет сокращен.

Умения кандидата будут в большей степени оцениваться в условиях реального вождения – на автострадах, парковках, проездах перекрестков, рассказал Черников. Соответственно, экзаменуемые будут допускаться к участию в дорожном движении.

По словам Черникова, несмотря на исключение этапа «Площадка», объединенный этап «Город» будет включать в себя расширенную линейку упражнений, которые позволят инспектору в полной мере оценить способности кандидата и понять, насколько он безопасен для окружающих. Ранее сообщалось, что такие упражнения кандидаты будут выполнять на дорогах с малоинтенсивным движением.

Глава ГИБДД напомнил о высокой смертности среди молодых водителей, которые получают в автошколах недостаточное образование, но, тем не менее, получают права и выезжают на дороги.

«Более 700 погибает в год при полученном низком знании и умении», – отметил Черников.

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Кроме этого, изменится порядок начисления штрафных баллов за ошибки. Самые грубые из них – например, непристегнутый ремень безопасности или использование смартфона за рулем – будут вписаны в отдельный блок. Совершение такой ошибки приведет к немедленному завершению экзамена. В целом для получения прав кандидат должен будет набрать менее пяти штрафных балов.

Реформу экзамена на водительские права ГИБДД подготовила еще в декабре прошлого года. В числе нововведений было также и сокращение этапа «Площадка» и его объединение с этапом «Город». Изначально планировалось изменить экзамен уже в январе нынешнего года, однако реформа была перенесена из-за COVID-19.

Источник: РИА «Новости»