В ГИБДД рассказали об изменениях экзамена на права

Умения кандидата будут в большей степени оцениваться в условиях реального вождения – на автострадах, парковках, проездах перекрестков, рассказал Черников. Соответственно, экзаменуемые будут допускаться к участию в дорожном движении.

По словам Черникова, несмотря на исключение этапа «Площадка», объединенный этап «Город» будет включать в себя расширенную линейку упражнений, которые позволят инспектору в полной мере оценить способности кандидата и понять, насколько он безопасен для окружающих. Ранее сообщалось, что такие упражнения кандидаты будут выполнять на дорогах с малоинтенсивным движением.

Глава ГИБДД напомнил о высокой смертности среди молодых водителей, которые получают в автошколах недостаточное образование, но, тем не менее, получают права и выезжают на дороги.