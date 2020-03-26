ГИБДД отменит часть штрафов и перейдет на работу онлайн

Согласно распоряжению МВД России, с 26 марта ГИБДД временно отменит ряд штрафов. Так, ведомству рекомендовано «воздержаться» от штрафов за нарушение сроков регистрации ТС. Вероятно, в рамках «минимизации личного общения» полицейские станут меньше останавливать транспортные средства для плановых проверок.

Сильнее всего особый режим работы коснется регистрационных подразделений ГИБДД: приём экзаменов, выдача водительских удостоверений, регистрация транспортных средств будет осуществляться только онлайн – по предварительной записи через Единый портал госуслуг.