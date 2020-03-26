ГИБДД отменит часть штрафов и перейдет на работу онлайн

Согласно распоряжению МВД России, с 26 марта ГИБДД временно отменит ряд штрафов. Так, ведомству рекомендовано «воздержаться» от штрафов за нарушение сроков регистрации ТС. Вероятно, в рамках «минимизации личного общения» полицейские станут меньше останавливать транспортные средства для плановых проверок.
Сильнее всего особый режим работы коснется регистрационных подразделений ГИБДД: приём экзаменов, выдача водительских удостоверений, регистрация транспортных средств будет осуществляться только онлайн – по предварительной записи через Единый портал госуслуг.
Рассмотрение административных правонарушений и оформление ДТП в подразделениях Госавтоинспекции будет происходить по записи в специально отведенных помещениях. Общественные места в территориальных отделах ГИБДД будут подвергаться санитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в два часа.
Меры, предпринятые для нераспространения коронавируса, сократили трафик и количество ДТП в Москве — число дорожных аварий на столичных улицах уменьшилось на 27 процентов, интенсивность движения в часы пик упала на 11 процентов.