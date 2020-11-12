Видео: новый рекорд Гиннесса по скорости толкания автомобиля

Для установления рекорда 47-летний Каллиониеми выбрал собственный автомобиль – Saab 9-7x 2006 года выпуска, которому дал прозвище Röhkö из-за рычащего звука при запуске мотора. Предыдущий рекорд продержался 11 лет: он принадлежал хорвату Марио Млинаричу, который толкнул 1,9-тонный автомобиль на милю за 15 минут 21 секунду.

Каллиониеми называет процесс толкания сложным «паззлом», состоящим из множества факторов. По его словам, попасть в Книгу рекордов ему помогла не грубая сила, а регулярные тренировки, научившие его правильно рассчитывать энергию.