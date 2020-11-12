Видео: новый рекорд Гиннесса по скорости толкания автомобиля

Для установления рекорда 47-летний Каллиониеми выбрал собственный автомобиль – Saab 9-7x 2006 года выпуска, которому дал прозвище Röhkö из-за рычащего звука при запуске мотора. Предыдущий рекорд продержался 11 лет: он принадлежал хорвату Марио Млинаричу, который толкнул 1,9-тонный автомобиль на милю за 15 минут 21 секунду.
Каллиониеми называет процесс толкания сложным «паззлом», состоящим из множества факторов. По его словам, попасть в Книгу рекордов ему помогла не грубая сила, а регулярные тренировки, научившие его правильно рассчитывать энергию.
Фото: Nokian Tyres
Финн отметил, что существуют только два способа достичь нужной мощности: либо увеличить собственную силу, либо уменьшить сопротивление. Для решения последней задачи он «обул» машину в нешипованные покрышки Nokian Hakkapeliitta R3 SUV с низким сопротивлением качению, которые заметно облегчили толкание.
Mercedes-AMG побил рекорд Porsche на Нюрбургринге
На протяжении всей мили специалисты следили за напряжением мышц рекордсмена с помощью «умного» костюма Myontec Oy со специальными датчиками. По их данным, он напрягал мышцы не более чем на 40 процентов от максимальной мощности, а пульс Юсси во время пиковых нагрузок достигал 164 ударов в минуту. При этом максимальная скорость, которой достигла машина, составила 10,4 километра в час. Примечательно, что ранее финн имел серьезные проблемы со спиной – о рекорде он задумался во время курса реабилитации в прошлом году.
Nokian Tyres
На прошлой неделе в Книгу рекордов Гиннесса попал фургончик для мороженого по прозвищу «Мистер Ниппи»: машину удалось разогнать на треке до 128,82 километра в час (80,043 миль в час). С таким результатом фургон стал быстрейшим в своём классе.