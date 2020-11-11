Mercedes-AMG побил рекорд Porsche на Нюрбургринге

В Mercedes-AMG заявили о готовящемся «реванше» еще в августе, когда рестайлинговая Panamera прошла полный круг Нюрбургринга за 7 минут 29,81 секунды – на 13 секунд быстрее AMG GT 63 S. Однако рекорд продержался недолго: немцы из Аффальтербаха вновь выпустили свою модель на «Северную Петлю».

Под управлением инженера и бывшего гонщика Демиана Шэфферта автомобиль преодолел полный круг за 7 минут 27,8 секунды, а 20,6-километровый вариант трека – за 7 минут 23 секунды. Оба результата «пятидверки» оказались лучше, чем у Panamera, и заверены нотариально.