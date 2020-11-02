Очень быстрый фургон для мороженого попал в Книгу рекордов Гиннесса

Предыдущий рекорд составлял 118,9 километра в час (73,921 мили в час). Он принадлежал британскому инженеру Эдду Чайне и его самодельному фургону для мороженого. Новый же рекорд установил ведущий Top Gear Пэдди Макгиннесс за рулём Bedford CF 1979 года, с шасси Land Rover 110 1980-х годов и силовой установкой Tesla.
Фото: BBC
9 новых рекордов скорости — на льду!
Рекорды скорости часто устанавливают на необычных транспортных средствах, не предназначенных для этого. Например, в прошлом году в Книгу рекордов Гиннесса попала газонокосилка Honda Mean Mower V2, которая продемонтрировала лучшее время разгона до 100 километров в час: 6,29 секунды.
А весной 2020 года был установлен рекорд скорости по езде на мотоцикле на заднем колесе, сидя ногами вперед – 175,418 километра в час. Трюк выполнил каскадёр и стант-райдер Джонни Дэвис, известный под прозвищем Stunter Jonny.
Абсолютный рекорд скорости среди серийных автомобилей в настоящее время принадлежит американскому гиперкару SSC Tuatara, который показал среднюю скорость 508,73 километра в час. Однако из-за множества сомнений заезд решено повторить публично.