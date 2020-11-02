Очень быстрый фургон для мороженого попал в Книгу рекордов Гиннесса

Рекорды скорости часто устанавливают на необычных транспортных средствах, не предназначенных для этого. Например, в прошлом году в Книгу рекордов Гиннесса попала газонокосилка Honda Mean Mower V2, которая продемонтрировала лучшее время разгона до 100 километров в час: 6,29 секунды.

А весной 2020 года был установлен рекорд скорости по езде на мотоцикле на заднем колесе, сидя ногами вперед – 175,418 километра в час. Трюк выполнил каскадёр и стант-райдер Джонни Дэвис, известный под прозвищем Stunter Jonny.