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Очень быстрый фургон для мороженого попал в Книгу рекордов Гиннесса

Электрический фургон стал быстрейшим в своём классе

Фургон для мороженного «Мистер Ниппи» © BBC
Лиза Будрина
Электрический фургон для мороженого по прозвищу «Мистер Ниппи», который появлялся в передаче Top Gear, попал в Книгу рекордов Гиннесса: машину удалось разогнать на треке до 128,82 километра в час (80,043 миль в час). С таким результатом «Мистер Ниппи» стал быстрейшим в своём классе.

Предыдущий рекорд составлял 118,9 километра в час (73,921 мили в час). Он принадлежал британскому инженеру Эдду Чайне и его самодельному фургону для мороженого. Новый же рекорд установил ведущий Top Gear Пэдди Макгиннесс за рулём Bedford CF 1979 года, с шасси Land Rover 110 1980-х годов и силовой установкой Tesla.

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Пэдди Макгиннесс

Фото: BBC

9 новых рекордов скорости — на льду!

Рекорды скорости часто устанавливают на необычных транспортных средствах, не предназначенных для этого. Например, в прошлом году в Книгу рекордов Гиннесса попала газонокосилка Honda Mean Mower V2, которая продемонтрировала лучшее время разгона до 100 километров в час: 6,29 секунды.

А весной 2020 года был установлен рекорд скорости по езде на мотоцикле на заднем колесе, сидя ногами вперед 175,418 километра в час. Трюк выполнил каскадёр и стант-райдер Джонни Дэвис, известный под прозвищем Stunter Jonny.

Абсолютный рекорд скорости среди серийных автомобилей в настоящее время принадлежит американскому гиперкару SSC Tuatara, который показал среднюю скорость 508,73 километра в час. Однако из-за множества сомнений заезд решено повторить публично.

Источник: Daily Mail