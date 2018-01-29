Автомобиль разработан совместно с китайской энергетической компанией Envision

Пульс

В Женеве дебютирует электрический седан от Джорджетто Джуджаро

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29 января 2018

Компания GFG Style, принадлежащая известному дизайнеру Джорджетто Джуджаро и его сыну Фабрицио, представит на Женевском автосалоне концепт электрического седана. Автомобиль, разработанный совместно с китайской энергетической компанией Envision, сможет в режиме реального времени просчитывать и анализировать необходимость потребления или накопления энергии.

[10 забытых творений маэстро Джорджетто Джуджаро](https://motor.ru/stories/guigiaro.htm)

10 забытых творений маэстро Джорджетто Джуджаро

В компании заявляют, что подготовили для концепт-кара «уникальные и инновационные» решения в области эргономики. Использование основных функций автомобиля будет максимально упрощено. Помимо этого, его оборудуют автопилотом, который спроектирован для тех, кто хочет изредка сам садиться за руль.

Предыдущей работой Джуджаро стал дизайн дизель-электрического суперкара Techrules Ren. Машина оснащена шестью электромоторами и двумя турбинами, работающими в качестве генераторов. Отдача силовой установки составляет 1305 лошадиных сил и 2340 Нм крутящего момента. До первой «сотни» суперкар разгоняется за 2,5 секунды.

Techrules Ren

Techrules Ren

Компанию GFG Style Джуджаро основал в 2016 года, через год после того, как продал принадлежащий ему пакет акций Italdesign Guigiaro концерну Volkswagen. По словам дизайнера, это позволит ему посвятить больше времени личным проектам.

Экспериментариум

Самые необычные женевские концепт-кары Джорджетто Джуджаро

Теги:
Электрокары
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