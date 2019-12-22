Посмотрите на Mercedes-Benz GLA в кузове пикап

Компания Mercedes-Benz недавно презентовала компактный кроссовер GLA нового поколения. Он сохранил концепцию предшественника, но слегка изменился в размерах и предложил больше простора в салоне для задних пассажиров. Дизайнеру X-Tomi этого показалось недостаточно, поэтому он решил добавить в гамму GLA ещё один кузов, кроме пятидверного универсала: пикап с двухместной кабиной. Конечно, у такого автомобиля нет никаких шансов когда-нибудь появиться в продаже, но как эксперимент художника он вполне заслуживает внимания.
На компьютерном рендере GLA срезали крышу и убрали задние двери, организовав вместо пассажирского дивана и багажника небольшую (с учётом сократившейся на 14 миллиметров по сравнению с прежним поколением габаритной длины) грузовую платформу. Стремительности необычному кузову придаёт спойлер на крыше кабины. Продажи кроссовера Mercedes-Benz GLA второго поколения начнутся весной 2020 года в Европе, а чуть позже автомобиль выйдет на рынки США и Китая.