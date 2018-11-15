Раскрыта внешность нового пикапа Jeep

По информации, полученной участниками форума JeepGladiatorForum, для пикапа будет доступно два варианта полного привода: Rock-Trac с раздаточной коробкой и дифференциалами Tru-Lok с электронной блокировкой в обоих мостах, а также Command-Trac с жестким подключенным передней оси и другим передаточным числом понижающей передачи. Gladiator укомплектуют усиленными мостами Dana 44 нового поколения и 33-дюймовыми внедорожными покрышками.