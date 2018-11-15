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11:01

Раскрыта внешность нового пикапа Jeep

Модель Gladiator предложит лучшую в классе грузоподъемность и возможности буксировки

В Сети появились первые официальные фотографии пикапа Jeep Gladiator. Новинка, построенная на базе Wrangler, предложит лучшую в классе грузоподъемность и возможности буксировки, а также получит уникальное для сегмента среднеразмерных пикапов оснащение — электронно отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости.

По информации, полученной участниками форума JeepGladiatorForum, для пикапа будет доступно два варианта полного привода: Rock-Trac с раздаточной коробкой и дифференциалами Tru-Lok с электронной блокировкой в обоих мостах, а также Command-Trac с жестким подключенным передней оси и другим передаточным числом понижающей передачи. Gladiator укомплектуют усиленными мостами Dana 44 нового поколения и 33-дюймовыми внедорожными покрышками.

Новый пикап сможет буксировать прицепы массой до 3470 килограммов, а его грузоподъемность составит 725 килограммов. Модель предложат в нескольких вариантах исполнения с жестким и мягким верхом. Помимо этого, для «Гладиатора» перенастроят подвеску для большего комфорта на обычных дорогах.

Гамма двигателей Jeep Gladiator будет состоять из 3,6-литрового V6 Pentastar c системой старт-стоп и дизельной «шестёрки» объемом три литра. Оба агрегата сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом», а для бензинового мотора еще предусмотрена шестиступенчатая «механика». В оснащение пикапа войдет мультимедийная система Uconnect и передняя внедорожная камера (для версии Rubicon).

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О возвращении Jeep к историческому названию Gladiator стало известно накануне. Под таким именем с 1962 по 1988 год выпускались полноразмерные пикапы на платформе Wagoneer. Модель легла в основу первого послевоенного грузовика армии США.

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