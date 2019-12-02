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15:03

Посмотрите на Jeep Gladiator с колесами как у «Оки»

Тюнер установил на брутальный пикап крошечные диски

© Facebook.com/QuakeLed
Лиза Будрина
Один из Jeep Gladiator Rubicon подвергли беспощадному тюнингу: пикап получил 13-дюймовые диски и огромный спойлер, а из-за большого количества светодиодов автомобиль светится, как новогодняя елка. Пользователи соцсетей раскритиковали подобную доработку.

За основу был взят пикап ограниченной серии Rubicon Launch Edition, которая была выпущена в количестве 4190 экземпляров. Светодиоды встроены в бамперы, закреплены на передних стойках, лобовом стекле, крыше, внутри и снаружи колесных арок. Кроме того, на Gladiator установили хромированные 13-дюймовые диски Dayton, обутые в покрышки размерностью 155/80.

Под публикациями в Instagram и Facebook пользователи неоднозначно приняли такую доработку. В частности, один из комментаторов предположил, что владелец этого пикапа проиграл пари и теперь ему приходится ездить на таком нелепом автомобиле. Другие полагают, что машина «была шуткой, которая зашла слишком далеко».

Пикап Jeep Gladiator, построенный на базе Wrangler, появился на американском рынке в этом году. Ожидается, что Gladiator будет продаваться и в России – поставки могут начаться в 2020 году.

Летом сообщалось о приостановке продаж пикапов в США и отзыве более трех тысяч уже реализованных автомобилей. Причиной стал производственный брак карданного вала: во время сборки один из моноблочных шарниров не был смазан должным образом, что могло привести к поломке.

Видео: Quake LED