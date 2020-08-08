К 80-летию Jeep выпустят спецверсию пикапа Gladiator

О разработке спецверсий Gladiator сообщил один из пользователей профильного форума, выложив фотографию фирменной брошюры Jeep. Дилерам американской марки сообщили предварительные цены на «особые» Gladiator, а также перечислили отличительные черты спецверсий. Серьёзных изменений не ожидается: «фишки» сведутся к декору и нестандартному набору базовых опций.
Jeep Gladiator Forum
Jeep Gladiator Willys по аналогии с одноимённым внедорожником Wrangler Willys украсят характерными наклейками на крыльях, антрацитовой решёткой радиатора и 17-дюймовыми легкосплавными дисками на внедорожных покрышках Mud-Terrain. Также пикапы серии Willys оснастят подножками от версии Rubicon и задним дифференциалом с блокировкой. Не исключено, что на спецверсии появятся усиленные тормоза и амортизаторы.
«Юбилейная» модификация к 80-летию марки Jeep сфокусируется на более богатом оснащении. Отличия — 18-дюймовые специальные литые диски с шинами All-Terrain, радиаторная решётка, покрашенная в цвет кузова, безальтернативный 8,4-дюймовый тачскрин мультимедиасистемы и система бесключевого доступа в базовом наборе опций. Серые надписи 80th Anniversary разбавят интерьер и экстерьер. Вероятно, обе спецверсии можно будет заказать и с 289-сильным (353 Нм) бензиновым «атмосферником» 3.6 V6, и с турбодизелем V6 3.0 мощностью 264 лошадиные силы (599 Нм).
Предварительные цены: Jeep Gladiator Willys — от 35 245 долларов, юбилейный Gladiator 80th Anniversary Edition — от 41 740 долларов. Для сравнения обычные Gladiator в США стоят от 33,5 до 45,9 тысячи долларов. Ожидается, что в продаже спецверсии появятся осенью.