К 80-летию Jeep выпустят спецверсию пикапа Gladiator

Jeep Gladiator Willys по аналогии с одноимённым внедорожником Wrangler Willys украсят характерными наклейками на крыльях, антрацитовой решёткой радиатора и 17-дюймовыми легкосплавными дисками на внедорожных покрышках Mud-Terrain. Также пикапы серии Willys оснастят подножками от версии Rubicon и задним дифференциалом с блокировкой. Не исключено, что на спецверсии появятся усиленные тормоза и амортизаторы.

«Юбилейная» модификация к 80-летию марки Jeep сфокусируется на более богатом оснащении. Отличия — 18-дюймовые специальные литые диски с шинами All-Terrain, радиаторная решётка, покрашенная в цвет кузова, безальтернативный 8,4-дюймовый тачскрин мультимедиасистемы и система бесключевого доступа в базовом наборе опций. Серые надписи 80th Anniversary разбавят интерьер и экстерьер. Вероятно, обе спецверсии можно будет заказать и с 289-сильным (353 Нм) бензиновым «атмосферником» 3.6 V6, и с турбодизелем V6 3.0 мощностью 264 лошадиные силы (599 Нм).