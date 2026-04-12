Опубликовано 12 апреля 2026, 09:271 мин.
Глава Ford высмеял китайские пикапы, назвав их непригодными для настоящей работы
BYD посрамил главу Ford Джима Фарли, который назвал китайские пикапы немощными. Несколько недель назад топ-менеджер американского автопроизводителя заявил, что пикапы из КНР не способны буксировать тяжелые грузы, сообщает Carscoops.
© BYD
«Они не делали этого, как наш Ranger или Hilux, десятилетиями. У них нет всех знаний о шасси, опыта в буксировке и грузоподъемности», – сказал Фарли.
В ответ на критику компания BYD представила новый пикап Shark 6 Performance с 2-литровым турбогибридом мощностью 469 л.с. и тягой 3500 кг — столько же, сколько у Ford Ranger. Для сравнения, у обычного Shark 6 этот показатель составлял 2500 кг. При этом китайский пикап разгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунды и стоит заметно дешевле конкурентов.
Серийное производство нового пикапа уже началось.
