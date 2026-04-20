Глава Great Wall пристыдил маркетологов Wey за халатность и отсутствие вкуса

По словам главы компании, автомобиль — сам по себе отличный продукт, но команда не смогла его правильно продать. У маркетологов Wey, как утверждает Вэй Цзяньцзюнь, нет того вкуса и стиля, который есть у трёх ведущих немецких премиальных производителей.

Он также процитировал одного из автомобильных топ-менеджеров, заявив, что «если маркетинговая команда не способна превратить усилия инженеров в результат или прибыль, это равносильно преступлению».

Председатель GWM добавил, что бренд Wey ещё молод и действительно не умеет выстраивать имидж: сотрудники пытаются рассказать обо всём сразу, у них нет фокуса, и они не могут «занять умы покупателей».

В тот же вечер гендиректор Wey Чжао Юнпо опубликовал заявление: «Я полностью принимаю критику председателя. Ответственность лежит на мне. Если говорить прямо, это моя халатность. Я исправлю ситуацию — и маркетинг, и сервис. Оценивайте меня по делам».

Читайте также: