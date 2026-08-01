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Опубликовано 01 августа 2026, 13:11
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Глава Mercedes-Benz признал, что компания забыла о клиентах, отказавшись от кнопок

Глава Mercedes-Benz пообещал вернуть в автомобили кнопки. Ола Каллениус признал, что компания гналась за технологиями ради самих технологий. Он пообещал вернуть в автомобили самые необходимые кнопки. Глава Mercedes-Benz также выразил мнение, что весь автопром переборщил с тотальным внедрением в машины тачскринов и голосовых команд.
Интерьер Mercedes-Benz CLA
Интерьер Mercedes-Benz CLA
© Mercedes-Benz
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

«Иногда мы забегаем вперед и создаем технологии ради самих технологий, немного забывая о клиенте. Поэтому отныне вы увидите, как мы вновь внедряем самые разумные кнопки», — приводит слова Каллениуса Autocar.

По словам главы немецкого автоконцерна, переходом на цифровое управление функциями автомобилей слишком увлеклась и вся отрасль. От ответа на вопрос, достигли ли сейчас автомобили «пика экранного пространства», Каллениус уклонился. Он отметил лишь, что «мы находимся на низком уровне кнопочного управления».

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По его словам, Mercedes-Benz уже начал возвращать кнопки на рулевые колеса, но для того, чтобы новая философия в полной мере отразилась на функционале всего модельного ряда, потребуется время.

Источник:Autocar
Автор:Михаил Лобачёв
Тег:
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