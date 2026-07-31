«За один квартал мы представили Ferrari Luce и Ferrari 12Cilindri Manuale: два совершенно разных спортивных автомобиля, которые воплощают одну и ту же ДНК Ferrari и демонстрируют, как мы уникальным образом сочетаем традиции и инновации. Сегодня у нас самая полная линейка автомобилей в истории Ferrari, и мы продолжаем наблюдать высокий спрос, а портфель заказов полностью покрывает 2027 год», — приводятся слова гендиректора Ferrari в пресс-релизе, посвященном публикации полугодовой отчетности.

Казалось бы, скандальный электрический Luce должен был отпугнуть консервативных покупателей, но новинка нашла спрос у китайских заказчиков, которые выкупили весь мировой тираж.

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Полную загруженность производственных мощностей на полтора года вперед в компании объясняют «здоровым спросом во всех регионах». На сцену выходят новые модели, такие как Amalfi, 849 Testarossa и 296 Speciale (включая версию A), в то время как 296 GTS, Roma Spider и SF90 XX уходят на покой. Параллельно наращиваются поставки флагманской F80.