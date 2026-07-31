Согласно имеющейся информации, идея создания принципиально нового внедорожника зародилась около трех лет назад после тестов электромобиля Rivian R1T, который произвел сильное впечатление на баварских инженеров. Изначально проект развивался в двух направлениях: рассматривалась полностью электрическая версия на платформе Neue Klasse, был изготовлен полноразмерный макет такой машины. Однако из-за охлаждения спроса на электромобили от этой концепции отказались.

Второй вариант подразумевал использование универсальной платформы G65, на которой будет построено следующее поколение X5. Это решение открывало возможность для различных типов силовых установок, включая бензиновые, дизельные, подключаемые гибриды и электрические версии. Производство планировалось организовать на заводе BMW в Спартанбурге (США). По описаниям, G74 должен был стать крупным трехрядным автомобилем с характерными внедорожными элементами: запасным колесом на пятой двери и панорамной крышей. Интерьер предполагалось выполнить в стиле Neue Klasse, а топ-версии могли бы получить до 610 л.с.

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Причины, по которым проект не был утвержден, официально не комментируются. Инсайдеры связывают это с двумя основными факторами. Во-первых, ниша премиальных внедорожников с высокими внедорожными качествами остается относительно небольшой для окупаемости инвестиций в разработку принципиально новой модели с нуля. Во-вторых, BMW в последние годы придерживается стратегии сокращения модельного ряда, концентрируясь на наиболее востребованных сегментах. Предыдущий опыт с такими моделями, как 5-Series GT, 6-Series GT и 8-Series, показал, что ставка на нишевые продукты не всегда оправдана. Окончательное решение по G74 пока не объявлено официально.