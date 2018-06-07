Главный дизайнер Rolls-Royce покинул компанию

Компания Rolls-Royce объявила, что главный дизайнер Джайлс Тейлор покинет свой пост. Англичанин работал на производителя люксовых автомобилей с 2012 года, заменив на этой должности Ина Кэмерона.

Под руководством Тейлора было создано сразу несколько важных для марки машин: флагманский седан Phantom восьмого поколения и первый в истории кроссовер Cullinan. А еще Джайлс Тейлор запомнился концептуальным электромобилем Rolls-Royce Vision 100 и уникальным купе Rolls-Royce Sweptail, изготовленным в единственном экземпляре.

В Rolls-Royce объявили, что Тейлор покидает не только саму английскую фирму, но и структуру материнской компании BMW Group, чтобы заняться собственным бизнесом.

О его преемнике сообщат в ближайшее время. Предшественник Тейлора на посту шеф-дизайнера Ин Кэмерон также ушел в независимые дизайнеры: сейчас он возглавет собственное консультационное агентство Ian Cameron Design Partners.