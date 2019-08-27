Появилось новое изображение Mercedes-Benz GLE Coupe

Что касается моторной линейки, то ее позаимствовали у GLE нового поколения, дебютировавшего прошлой осенью в Париже. Она включает бензиновую 285-сильную «турбочетверку» 2.0, рядный шестицилиндровый двигатель объемом три литра мощностью 367 лошадиных сил, а также три дизеля с отдачей 245, 272 и 330 сил. Для AMG-версий предусмотрены агрегаты, развивающие 435 и 610 лошадиных сил.