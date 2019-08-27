Появилось новое изображение Mercedes-Benz GLE Coupe

На тизерной фотографии частично запечатлен задний фонарь автомобиля. Пока о GLE Coupe известно лишь то, что он получил богатый набор оснащения и купеобразный кузов. В частности, в список доступного оборудования кроссовера вошли цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и мультимедийная система MBUX с функцией голосового управления.
The new Mercedes-Benz GLE Coupé coming soon: more luxury, more coupé. #GLE #NewGLE #MercedesBenz pic.twitter.com/2xYMWKLL4S— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) August 26, 2019
Что касается моторной линейки, то ее позаимствовали у GLE нового поколения, дебютировавшего прошлой осенью в Париже. Она включает бензиновую 285-сильную «турбочетверку» 2.0, рядный шестицилиндровый двигатель объемом три литра мощностью 367 лошадиных сил, а также три дизеля с отдачей 245, 272 и 330 сил. Для AMG-версий предусмотрены агрегаты, развивающие 435 и 610 лошадиных сил.
Обычный Mercedes-Benz GLE на российском рынке доступен в модификациях GLE 300 d, GLE 400 d и GLE 450 и стоит от 4 730 000 до 6 340 000 рублей. Самый мощный вариант оснащен 3.0 V6 с гибридной надстройкой EQ Boost. Отдача двигателя — 367 лошадиных сил и 500 Нм момента.