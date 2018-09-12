Mercedes-Benz показал кроссовер GLE нового поколения

На панели перед водителем — огромный «планшет», объединяющий виртуальную комбинацию приборов c тачскрином мультимедиа-системы диагональю 12,3 дюйма. Сама мультимедийная установка MBUX уже использовалась ранее на новом А-классе: ей можно управлять жестами или голосом. А еще система интегрирована с приложениями Mercedes Me для смартфонов.

Для виртуального щитка можно выбрать один из четырех стилей вывода информации: «Современная классика», «Спорт» с черно-желтыми шкалами, «Прогрессивный» с цифровым представлением, и «Сдержанный», где на щиток выводится необходимый минимум информации. Также к услугам водителя цветной проекционый дисплей.