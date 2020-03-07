Новый Mercedes-Benz GLE Coupe: цены в России

Все кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe для России оснащаются 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом с муфтой подключения передней оси. На базовой дизельной версии GLE 350 d Coupe установлен 2,9-литровый 272-сильный (600 Нм) турбодизель. В перечень стандартного оснащения входит двухзонный климат-контроль, мультимедийный комплекс MBUX с 12,3-дюймовым тачскрином, AMG-пакет, навигация, электроприводы передних сидений, матричная оптика, 20-дюймовые легкосплавные диски и камера заднего вида. Цена — 6,3 миллиона рублей.

Купеобразный кроссовер с бензиновым мотором пока доступен к заказу в единственной версии GLE 450 с трёхлитровой 367-сильной (500 Нм) «шестёркой» и умеренно-гибридным довеском EQ Boost с 22-сильным (250 Нм) электромотором. По умолчанию есть пневматическая подвеска, камеры кругового обзора и доводчики дверей. Цена — 7 миллионов 50 тысяч рублей.

На модификации GLE 400 d Coupe 2,9-литровый дизельный мотор форсирован до 330 сил и 700 Нм крутящего момента. Список опций идентичен бензиновой версии, но в стартовую цену 7,1 миллиона рублей включена немецкая аудиосистема Burmester.