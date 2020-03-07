Новый Mercedes-Benz GLE Coupe: цены в России

Все кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe для России оснащаются 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом с муфтой подключения передней оси. На базовой дизельной версии GLE 350 d Coupe установлен 2,9-литровый 272-сильный (600 Нм) турбодизель. В перечень стандартного оснащения входит двухзонный климат-контроль, мультимедийный комплекс MBUX с 12,3-дюймовым тачскрином, AMG-пакет, навигация, электроприводы передних сидений, матричная оптика, 20-дюймовые легкосплавные диски и камера заднего вида. Цена — 6,3 миллиона рублей.
Купеобразный кроссовер с бензиновым мотором пока доступен к заказу в единственной версии GLE 450 с трёхлитровой 367-сильной (500 Нм) «шестёркой» и умеренно-гибридным довеском EQ Boost с 22-сильным (250 Нм) электромотором. По умолчанию есть пневматическая подвеска, камеры кругового обзора и доводчики дверей. Цена — 7 миллионов 50 тысяч рублей.
На модификации GLE 400 d Coupe 2,9-литровый дизельный мотор форсирован до 330 сил и 700 Нм крутящего момента. Список опций идентичен бензиновой версии, но в стартовую цену 7,1 миллиона рублей включена немецкая аудиосистема Burmester.
|Модификация
|тип двигателя, мощность
|Цена (в рублях)
|GLE 350 d Coupe
|дизельный, 272 лошадиные силы
|от 6 300 000
|GLE 450 Coupe
|бензиновый, 367 лошадиных сил
|от 7 050 000
|GLE 400 d Coupe
|дизельный, 330 лошадиных сил
|от 7 100 000
По сравнению с конкурентами Mercedes-Benz GLE Coupe дорог: разница в цене базовых версий с Audi Q8 (249 лошадиных сил, турбодизель 3.0) достигает 1,15 миллиона рублей, новый BMW X6 (249 лошадиных сил, турбодизель 3.0) дешевле на 770 тысяч рублей.
В отличие от «обычных» Mercedes-Benz GLE, которые доступны в России в «пакетных» комплектациях и локализованы на подмосковном заводе Daimler, купеобразная версия предлагает широкий список опций и будет поставляться в нашу страну из США. К примеру, на GLE Coupe можно заказать специальную подвеску E-Active Body Control — технология обойдётся в 780 тысяч рублей.
Приём заказов на GLE Coupe уже открыт, первые «дизайнерские» кроссоверы поступят дилерам в июне-июле. Чуть позже в российскую гамму добавят «заряженные» версии Mercedes-AMG GLE 53 Coupe и Mercedes-AMG GLE 63 Coupe