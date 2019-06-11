Российский тюнер построил Mercedes-Benz GLE Coupé для бездорожья

Прототип внедорожника построен на базе GLE предыдущего поколения. Кроссовер нового поколения, который пока не представлен в версии Coupé, уже с завода можно оснастить различными электронными помощниками для движения по бездорожью. Но самое эффектное новшество GLE — это гидропневматическая подвеска E-Active Body Control, с помощью которой можно выбраться из песка.