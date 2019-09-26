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16:20

В России отзывают новые Mercedes-Benz GLE

Владельцам кроссоверов второго поколения придется внепланово посетить сервис

© Mercedes-Benz
Вседорожники Mercedes-Benz GLE 2019 года выпуска попали под отзыв в России. Сервисная кампания коснется 922 кроссоверов, проданных с мая по сентябрь.

Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), на вседорожниках Mercedes-Benz выявлены проблемы с климат-контролем: дренажные шланги конденсата кондиционера могли быть установлены некорректно. Список VIN-номеров дефектных автомобилей размещен на сайте ведомства.

Официальные дилеры Mercedes-Benz свяжутся с владельцам неисправных машин письменно или по телефону и пригласят на сервис для устранения неисправности. Необходимая диагностика и корректная установка дренажных шлангов будет произведена бесплатно.

В прошлый раз фирма Mercedes-Benz беспокоила владельцев GLE два года назад — тогда причиной стало негерметичное штекерное соединение на электроусилителе рулевого управления.

Источник: Росстандарт