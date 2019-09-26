В России отзывают новые Mercedes-Benz GLE

Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), на вседорожниках Mercedes-Benz выявлены проблемы с климат-контролем: дренажные шланги конденсата кондиционера могли быть установлены некорректно. Список VIN-номеров дефектных автомобилей размещен на сайте ведомства.

Официальные дилеры Mercedes-Benz свяжутся с владельцам неисправных машин письменно или по телефону и пригласят на сервис для устранения неисправности. Необходимая диагностика и корректная установка дренажных шлангов будет произведена бесплатно.