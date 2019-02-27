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14:26

Новый Mercedes-Benz GLE стал 435-сильным AMG-гибридом

Представлена первая AMG-версия кроссовера GLE 53 4Matic+

Семейство Mercedes-Benz GLE нового поколения расширилось за счет появления AMG-версии с индексом «53», которая заменит собой прежний вариант GLE 43 4Matic+. Кроссовер комплектуется умеренно-гибридной силовой установкой с электрическим компрессором и 48-вольтовой бортовой электросетью, а также надстройкой AMG Track Pace с записью и анализом заездов по гоночной трассе.
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Силовая установка «заряженного» GLE аналогична Mercedes-AMG CLS 53. Она состоит из трехлитровой рядной «шестерки», укомплектованной турбонагнетателем и электрическим компрессором, стартер-генератора EQ Boost, питающегося от 48-вольтовой бортовой сети, и девятидиапазонного «автомата». Отдача — 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. При этом EQ Boost способен кратковременно повышать отдачу двигателя еще на 22 силы и 250 Нм.

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С нуля до первой «сотни» GLE 53 4Matic+ разгоняется за 5,3 секунды (для сравнения, 367-сильный GLE 43 проделывал это же упражнение за 5,7 секунды). Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 250 километров в час.

В оснащение GLE 53 4Matic+ входит пневмоподвеска с электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости и электронноуправляемыми амортизаторами с пятью режимами демпфирования, в том числе двумя для бездорожья, селектор режимов движения (шесть базовых профилей и один индивидуальный), рулевое управление с переменным передаточным отношением и тормоза с двухпоршневыми суппортами спереди и однопоршневыми сзади.

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Внешне GLE 53 можно узнать по решетке радиатора с 15 вертикальными планками, 20-дюймовым колесам (или опциональным 22-дюймовым) и заднему диффузору. В салоне кроссовера установлены спортивные кресла с комбинированной отделкой и медиакомплекс MBUX, распознающий жесты. Его функциональность можно расширить надстройкой AMG Track Pace, считающей 80 параметров для анализа прохождения круга на трассе.

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