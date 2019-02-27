Новый Mercedes-Benz GLE стал 435-сильным AMG-гибридом

С нуля до первой «сотни» GLE 53 4Matic+ разгоняется за 5,3 секунды (для сравнения, 367-сильный GLE 43 проделывал это же упражнение за 5,7 секунды). Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 250 километров в час.

В оснащение GLE 53 4Matic+ входит пневмоподвеска с электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости и электронноуправляемыми амортизаторами с пятью режимами демпфирования, в том числе двумя для бездорожья, селектор режимов движения (шесть базовых профилей и один индивидуальный), рулевое управление с переменным передаточным отношением и тормоза с двухпоршневыми суппортами спереди и однопоршневыми сзади.