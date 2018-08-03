Новый Mercedes-Benz GLE получит подвеску от S-Class

Внедорожник Mercedes-Benz GLE нового поколения оснастят активной гидропружинной подвеской от флагманского S-Class. Продвинутая децентрализованная система сервоприводов позволит контролировать каждое колесо по отдельности и точно регулировать жесткость амортизаторов в зависимости от дорожной ситуации. Об этом сообщает MotorTrend.

Система под названием E-Active Body Control — это более продвинутая версия подвески Magic Body Control, известной по S-Class. Она состоит из гидроаккумуляторов, установленных на каждой стойке, и мощных сервоприводов, которые постоянно регулируют степень сжатия и отбоя. Благодаря такой реализации в Mercedes-Benz смогли полностью отказаться от стабилизаторов поперечной устойчивости.

Полноприводная трансмиссия 4Matic в новом GLE комплектуется центральным дифференциалом с электронноуправляемым мокрым сцеплением, которое может направлять до 100 процентов тяги на заднюю ось, а на переднюю — до 65 процентов.

Еще одной особенностью нового GLE станет система Curve Control, изначально разработанная для SL-Class. В поворотах она противодействует кренам, наклоняя кузов не наружу, а внутрь виража.

Помимо E-Active Body Control, Mercedes-Benz GLE нового поколения будет комплектоваться базовой пассивной подвеской со стальными пружинами и пневмоопорами с адаптивными амортизаторами.

Эскиз интерьера нового Mercedes-Benz GLE

В июле Mercedes-Benz показала интерьер GLE следующего поколения. Автомобиль продемонстрировали журналистам в главной дизайн-студии марки в Зиндельфингене. Внедорожник получит два 12,3-дюймовым дисплея под единым стеклом, трехспицевый руль в стиле нового S-Class c сенсорными панелями, новый тачпад мультимедийной системы и интерфейс MBUX.