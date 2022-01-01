В США выставили на продажу новый «Майбах» с перебитым VIN

В описании лота не указано, почему на Mercedes-Maybach GLS оказался повреждён VIN. Вероятно, внедорожник был угнан, злоумышленники изменили идентификационный номер, а затем были обнаружены. Предполагается, что реализовать автомобиль через Copart решили представители страховой компании.

Цена точно такого же «Майбаха» в автосалоне около 190 тысяч долларов, но из-за перебитого VIN-кода внедорожник пустят с молотка как минимум в полтора раза дешевле. Возможно, у нового владельца получится восстановить идентификационный номер, ведь подтверждающие непростую историю документы у Copart есть. Однако более вероятен вариант с экспортом в другую страну с целью последующей продажи по рыночной цене.

Никаких проблем по технике у внедорожника нет — под капотом 557-сильный (730 Нм) бензиновый V8 объёмом 4,0 литра, есть пневмоподвеска и полный привод, а салон рассчитан на четырёх человек. Поскольку цены на Mercedes-Maybach GLS в США стартуют со 160 тысяч долларов, оснащён автомобиль почти по максимуму.