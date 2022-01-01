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1 января, 22:22
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В США выставили на продажу новый «Майбах» с перебитым VIN

Роскошный Mercedes-Maybach GLS обойдется дешевле аналогов из-за необычного дефекта
В Нью-Джерси (США) выставили на продажу почти новый «Майбах» с перебитым идентификационным номером. Аукционный дом Copart пустит с молотка двухцветный Mercedes-Maybach GLS 600 с эффектным белым салоном и мизерным пробегом 388 миль (624 километра). Единственный значимый недостаток автомобиля — повреждённый или уничтоженный VIN-номер, так что при перерегистрации внедорожника у властей могут возникнуть вопросы.
В США выставили на продажу новый «Майбах» с перебитым VIN
© copart.com
Сергей Ильин

В описании лота не указано, почему на Mercedes-Maybach GLS оказался повреждён VIN. Вероятно, внедорожник был угнан, злоумышленники изменили идентификационный номер, а затем были обнаружены. Предполагается, что реализовать автомобиль через Copart решили представители страховой компании.

Цена точно такого же «Майбаха» в автосалоне около 190 тысяч долларов, но из-за перебитого VIN-кода внедорожник пустят с молотка как минимум в полтора раза дешевле. Возможно, у нового владельца получится восстановить идентификационный номер, ведь подтверждающие непростую историю документы у Copart есть. Однако более вероятен вариант с экспортом в другую страну с целью последующей продажи по рыночной цене.

Никаких проблем по технике у внедорожника нет — под капотом 557-сильный (730 Нм) бензиновый V8 объёмом 4,0 литра, есть пневмоподвеска и полный привод, а салон рассчитан на четырёх человек. Поскольку цены на Mercedes-Maybach GLS в США стартуют со 160 тысяч долларов, оснащён автомобиль почти по максимуму.

На площадке Copart часто попадаются интересные лоты — к примеру, месяц назад на аукционе втрое дешевле рычочной цены продали разбитый в небольшом ДТП Porsche Carrera GT, а ранее в восемь раз дешевле номинала торговался гиперкар Bugatti Chiron после пожара.

Источник: Copart

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