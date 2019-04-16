В Сеть слили новые фотографии Mercedes-Benz GLS третьего поколения

Там появится комплекс MBUX с поддержкой естественной речи и функцией Interior Assist. Кроме того, в оснащении кроссовера войдет система Energizing Coach с несколько программами релаксации, развлекательная система для задних пассажиров и раздельные сиденья второго ряда с центральным подлокотником. Третий ряд с электроприводом складывания спинок кресел как и прежде будет доступен по умолчанию.