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17:57

В Сеть слили новые фотографии Mercedes-Benz GLS третьего поколения

Большой кроссовер получит дизайн в стиле GLE и полностью новый салон

Греческий сайт Gazzetta опубликовал официальные фотографии Mercedes-Benz GLS нового поколения. На них можно рассмотреть, как компании удалось адаптировать новую философию дизайна для самой большой модели в линейке, а также изменить интерьер кроссовера.
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Mercedes-Benz GLS третьего поколения построен на платформе MHA (Modular High Architecture), как у GLE. Вместе с новой «тележкой» в списке оснащения кроссовера должна появиться «прыгающая» гидропневматическая подвеска E-Active Body Control с питанием от 48-вольтовой батареи. Дизайн GLS также выполнен с оглядкой на GLE, а салон так и вовсе ему идентичен.

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Там появится комплекс MBUX с поддержкой естественной речи и функцией Interior Assist. Кроме того, в оснащении кроссовера войдет система Energizing Coach с несколько программами релаксации, развлекательная система для задних пассажиров и раздельные сиденья второго ряда с центральным подлокотником. Третий ряд с электроприводом складывания спинок кресел как и прежде будет доступен по умолчанию.

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Mercedes-Benz обещает, что GLS следующего поколения станет еще более комфортным. Особенно разница будет заметна пассажирам второго ряда: колесная база кроссовера выросла до 3137 миллиметров, и по этому показателю он превзошел не только предшественника, но и ближайшего конкурента — BMW X7.

Нынешний Mercedes-Benz GLS стоит в России от 5 600 000 рублей. Кроссовер предлагается в трех модификациях: GLS 400, GLS 500 и GLS 63.

Источник: Gazzetta
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