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16:38

Появились первые подробности о новом Mercedes-Benz GLS для России

Кроссовер предложат в двух модификациях с бензиновым и дизельным двигателем

В распоряжении издания «Авторевю» появились описания комплектаций нового Mercedes-Benz GLS для российского рынка. Кроссовер предложат в двух версиях с бензиновым и дизельным двигателем, а также трех вариантах оснащения, в том числе First Class с активной гидропневматической подвеской.
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В России Mercedes-Benz GLS нового поколения будет доступен в модификациях GLS 400 d (дизель 2,9 литра, 330 сил и 700 Нм) и GLS 450 (бензиновый 3.0 V6, 367 сил и 500 Нм) с девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом 4Matic+. Комплектации дизельных кроссоверов будут называться Premium, Luxury и First Class, бензиновых — Premium Plus, Sport и First Class. Кроссоверы «Первого класса» будут поставлять из США, остальные встанут на конвейер подмосковного завода Daimler.

В начальную комплектацию Mercedes-Benz GLS войдет медиакомплекс MBUX, двухзонный климат-контроль, подогрев всех трех рядов сидений, светодиодные фары и колеса диаметром 21 дюйм. Premium Plus отличается вентиляцией передних сидений, камерами кругового обзора и подножками. Luxury — это четырехзонный климат-контроль, аудиосистема Burmester, доводчики дверей и 22-дюймовые колеса, а Sport — декоративные элементы из каталога AMG.

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Кроссоверы в топовом исполнении First Class оборудованы активной гидропневматической подвеской E-Active Body Control и мультиконкурными сиденьями с функцией массажа. Такие машины, в отличие от подмосковных, можно заказать с индивидуальным набором опций.

По предварительной информации, продажи нового Mercedes-Benz GLS начнутся осенью или в конце года. Цены станут известны после майских праздников.

Источник: Авторевю
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