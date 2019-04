Появились первые подробности о новом Mercedes-Benz GLS для России

В России Mercedes-Benz GLS нового поколения будет доступен в модификациях GLS 400 d (дизель 2,9 литра, 330 сил и 700 Нм) и GLS 450 (бензиновый 3.0 V6, 367 сил и 500 Нм) с девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом 4Matic+. Комплектации дизельных кроссоверов будут называться Premium, Luxury и First Class, бензиновых — Premium Plus, Sport и First Class. Кроссоверы «Первого класса» будут поставлять из США, остальные встанут на конвейер подмосковного завода Daimler.