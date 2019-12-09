На стоянке нашли чудом уцелевший электрокар General Motors

В 1996 году Калифорния приняла довольно жесткий закон о количестве вредных выбросов. Согласно документу каждый производитель должен был продавать не менее 2 процентов автомобилей с нулевым выбросом. Если компания не соблюдала это требование, ей попросту закрывали доступ на один из самых богатых рынков Америки.
Компании General Motors пришлось бросить все силы на разработку такого автомобиля. Всего на проект EV1 было потрачено порядка миллиарда долларов, при этом не совсем понятно, почему руководство решило строить электрокар именно с нуля, а не электрифицировать одну из своих текущих моделей. При этом инженерам пришлось провести серьезную работу, поскольку калифорнийцы вряд ли бы согласились пересесть на менее комфортный автомобиль только ради заботы об экологии.
Электрокар было довольно легким — снаряжения масса составляла 1350 килограммов, причем 530 приходилось на батарею, — и при этом очень аэродинамичным — коэффициент лобового сопротивления составлял всего 0,19. Для сравнения, текущим рекордсменом по этому показателю является электрокар Lightyear One — 0,20.
Запас хода был довольно низкий, всего 120 километров — это стало результатом стремления компании снизить цену, из-за чего на первой модификации применяли свинцово-кислотные батареи. С 1999 года стали появляться версии с никель-металлгидридными батареями, благодаря чему пробег увеличился до 240 километров. Мощность трехфазного электромотора достигала 138 сил, а предельная скорость была ограничена на 129 километрах в час.
Кроме того, автомобиль получил богатую даже по нынешним меркам отделку. Уже в базовой комплектации электрокар GM EV1 комплектовался кондиционером, электрообогревом переднего и заднего стекол, круиз-контролем, электроусилителем руля, магнитолой, антипробуксовочной системой и ABS.
Всего марка успела выпустить 1117 экземпляров, пока в 2003 году власти Калифорнии не пересмотрели законодательство — теперь автопроизводителям нужно было снижать вредные выбросы, а не в обязательном порядке стремиться к нулевым.
Электромобили отошли на задний план, а им на смену пришли гибриды. Руководству GM пришлось свернуть производство EV1, а заодно изъять все автомобили у клиентов и уничтожить их. Причины такого решения доподлинно не известны, но зная агрессивную манеру ведения бизнеса американцами, можно предположить, что в GM побоялись того, что конкуренты выкупят автомобили и украдут их разработки.
Found an EV1 today @mikespin pic.twitter.com/gvFaD2zjdv— Jacob Hoyle (@JacobonScience) December 5, 2019
В 2004 году закончились последние сроки аренды (компания не продавала автомобили в личное пользование, а только сдавала их в лизинг). Спустя год руководство решило уничтожить все сохранившиеся экземпляры электромобилей, включая редкие случаи частного владения. Но один экземпляр, как можно судить по размещенному в твиттере снимку, все же сумел избежать пресса и пережил массовое уничтожение.