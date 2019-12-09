На стоянке нашли чудом уцелевший электрокар General Motors

В 1996 году Калифорния приняла довольно жесткий закон о количестве вредных выбросов. Согласно документу каждый производитель должен был продавать не менее 2 процентов автомобилей с нулевым выбросом. Если компания не соблюдала это требование, ей попросту закрывали доступ на один из самых богатых рынков Америки.

Компании General Motors пришлось бросить все силы на разработку такого автомобиля. Всего на проект EV1 было потрачено порядка миллиарда долларов, при этом не совсем понятно, почему руководство решило строить электрокар именно с нуля, а не электрифицировать одну из своих текущих моделей. При этом инженерам пришлось провести серьезную работу, поскольку калифорнийцы вряд ли бы согласились пересесть на менее комфортный автомобиль только ради заботы об экологии.