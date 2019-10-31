Электрокар Lightyear One стал аэродинамическим чемпионом

Добиться такого коэффициента команда стартапа Lightyear смогла благодаря каплевидной форме кузова, аэродинамическим накладкам на задних колесах, минимизирующих завихрения в арках, а также отказу от привычных боковых зеркал и заменой их камерами. Лишь два автомобиля имеют коэффициент аэродинамического сопротивления ниже 0,20 — это мелкосерийные GM EV1 (0,19) и Volkswagen XL1 (0,189). А вот для концептов такие показатели не редкость — у того же Mercedes-Benz IAA он тоже равен 0,19.
Длина пятиместного лифтбека Lightyear One составляет 5057 миллиметров, ширина — 1898 миллиметров, а высота — 1426 миллиметров. По габаритам электрокар близок к Audi A7. В салоне — пять посадочных мест; объем багажника — 780 литров. Автомобиль оснащен четырьмя электромоторами (по одному в каждом колесе) и комплектом батарей, которые позволят проехать без подзарядки около 725 километров по циклу WLTP. В консервативном режиме пробег увеличится до 800 километров. Расход энергии без включения климат-контроля — 83 ватта на километр.
Солнечная панель на крыше лифтбека площадью пять квадратных метров обеспечивает за один час 12 дополнительных километров пробега. Если верить производителю, то в солнечную погоду электрокар может проехать 1154 километра из португальского Порто в Фару и обратно без подзарядки.