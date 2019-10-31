Электрокар Lightyear One стал аэродинамическим чемпионом

Добиться такого коэффициента команда стартапа Lightyear смогла благодаря каплевидной форме кузова, аэродинамическим накладкам на задних колесах, минимизирующих завихрения в арках, а также отказу от привычных боковых зеркал и заменой их камерами. Лишь два автомобиля имеют коэффициент аэродинамического сопротивления ниже 0,20 — это мелкосерийные GM EV1 (0,19) и Volkswagen XL1 (0,189). А вот для концептов такие показатели не редкость — у того же Mercedes-Benz IAA он тоже равен 0,19.