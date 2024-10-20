General Motors показал армейский броневик с уникальной техникой

Однако GM Defense раскрыло преимущества гибрида: дизельный гибрид бесшумный, более экономичный и тяговитый. Такой броневик сложнее обнаружить тепловизором, он может служить в качестве дизель-генератора для вспомогательных устройств, а в перспективе стать основой для пикапа-беспилотника. Ожидаются двух-, четырёх- и шестиместные конфигурации для разных задач армии и спецслужб США.