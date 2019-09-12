Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:05

General Motors отзовет 3,5 миллиона машин из-за плохих тормозов

Дефектные модели уже стали причиной 113 аварий

В США началась глобальная отзывная кампания автомобилей, выпущенных концерном General Motors. В сервисы отправят почти 3,5 миллиона машин, у которых обнаружили проблемы с тормозной системой.

Под отзыв попали пикапы и кроссоверы Chevrolet Silverado, Cadillac Escalade, GMC Sierra, Chevrolet Tahoe и Suburban, а также GMC Yukon, выпущенные в период с 2014 по 2018 год. По словам производителя, автомобили, собранные позднее, безопасны.

Как пишет Reuters, неисправность уже стала причиной 113 аварий. При этом Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) утверждает, что начала проверку еще в ноябре прошлого года, когда поступила информация о девяти авариях, в результате которых двое участников получили травмы.

Причина неисправности — в вакуумном насосе тормозной системы. Со временем он становится менее эффективным, и водителю приходится с большим усилием давить на педаль, чтобы автомобиль остановился. В результате, процесс торможения усложняется, а тормозной путь — увеличивается.

В конце июля компания Volvo провела глобальную отзывную кампанию, которая затронула девять моделей марки. Всего в сервис отправились полмиллиона автомобилей, включая 4,5 тысячи реализованных в России. Тогда причиной стало возможное возгорание машины — из-за деформации пластика впускного коллектора в редких случаях он мог загореться.