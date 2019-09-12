General Motors отзовет 3,5 миллиона машин из-за плохих тормозов

Под отзыв попали пикапы и кроссоверы Chevrolet Silverado, Cadillac Escalade, GMC Sierra, Chevrolet Tahoe и Suburban, а также GMC Yukon, выпущенные в период с 2014 по 2018 год. По словам производителя, автомобили, собранные позднее, безопасны.

Как пишет Reuters, неисправность уже стала причиной 113 аварий. При этом Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) утверждает, что начала проверку еще в ноябре прошлого года, когда поступила информация о девяти авариях, в результате которых двое участников получили травмы.