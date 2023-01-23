General Motors заинтересован в дешевом компактном пикапе

Подтверждённой информации о технике тоже нет. Шеф-дизайнер Chevrolet Майкл Певовар предположил, что для универсальной модульной платформы Ultium (знакомой по GMC Hummer EV и Chevrolet Silverado EV) новинка будет маловата, поэтому инженеры могут сделать ставку на другую архитектуру. Не исключён даже вариант с переводом на электротягу Chevrolet S10 или нового пикапа Montana.