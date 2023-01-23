General Motors заинтересован в дешевом компактном пикапеВарианты дизайна бюджетного грузовичка уже прорабатываются
General Motors заинтересован в дешевом компактном пикапе, утверждает Automotive News. Журналисту издания удалось увидеть маркетинговые изображения электрокара, который меньше Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick. Представитель GM заявил, что рендеры созданы, чтобы получить обратную связь и дал понять — целевым параметром нового электропикапа является доступность. В случае одобрения серийный грузовичок GM будет стоить менее 30 000 долларов.
Описание экстерьера возможного электропикапа GM скупое: речь идёт о модели с двухдверной кабиной и грузовой платформой длиной 1,2-1,4 метра. Дизайн новинки назвали «футуристичным и спортивным», но пока нет никаких подробностей о том, под каким брендом грузовичок может выйти на рынок.
Подтверждённой информации о технике тоже нет. Шеф-дизайнер Chevrolet Майкл Певовар предположил, что для универсальной модульной платформы Ultium (знакомой по GMC Hummer EV и Chevrolet Silverado EV) новинка будет маловата, поэтому инженеры могут сделать ставку на другую архитектуру. Не исключён даже вариант с переводом на электротягу Chevrolet S10 или нового пикапа Montana.
General Motors не может игнорировать ажиотажный спрос на новый Ford Maverick, поэтому слухи о компактных пикапах циркулируют всё чаще. Прошлой осенью появилась информация о разработке в кратчайшие сроки «младшего» GMC Hummer EV, но пока оба проекта не дошли даже до стадии концепт-каров.