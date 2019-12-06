Aston Martin может сменить владельца

С момента выхода на биржу в 2018 году акции Aston Martin подешевели втрое, но на волне слухов о возможной продаже компании Строллу котировки подросли на 16 процентов. Причинами падения стоимости ценных бумаг называют снижение глобального спроса на автомобили и огромные убытки: за первое полугодие 2019-го они составили 80 миллионов фунтов стерлингов, то есть около семи миллиардов рублей.