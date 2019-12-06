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17:29

Aston Martin может сменить владельца

Компанию хочет купить владелец команды Формулы-1 SportPesa Racing Point

Алексей Носаченко
Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл, отец автогонщика Лэнса Стролла и совладелец команды Формулы-1 SportPesa Racing Point, может стать новым владельцем Aston Martin. По данным ряда источников, миллиардер стал во главе консорциума инвесторов и хочет воспользоваться низкой ценой акций британской марки, чтобы получить над ней контроль.

Сейчас крупнейшими акционерами Aston Martin являются итальянский инвестиционный фонд Investindustrial Advisors Ltd. (38,8 процента акций), член совета правления марки кувейтский бизнесмен Наджиб Аль-Хумаидхи (10,7 процента) и американская компания Invesco Advisers, Inc. (9,18 процента). Концерн Daimler, который поставляет «Астону» двигатели, владеет немногим больше четырёх процентов акций.

В ответ на слухи о возможной продаже крупной доли акций глава Aston Martin Энди Палмеры заявил, что нынешние акционеры марки рассматривают вложения как долгосрочные инвестиции, поэтому новых компания не ищет. Однако это не означает, что подобные предложения не поступают.

С момента выхода на биржу в 2018 году акции Aston Martin подешевели втрое, но на волне слухов о возможной продаже компании Строллу котировки подросли на 16 процентов. Причинами падения стоимости ценных бумаг называют снижение глобального спроса на автомобили и огромные убытки: за первое полугодие 2019-го они составили 80 миллионов фунтов стерлингов, то есть около семи миллиардов рублей.

При этом Aston Martin продолжает развивать автомобильные и сторонние проекты. Так, недавно компания представила свой первый кроссовер — DBX, выпустила мотоцикл и предложила клиентам новую услугу в сфере недвижимости.

Источник: Automotive News Europe