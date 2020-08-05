Представлен «преемник» McLaren F1

В основе купе GMA T.50 лежит углепластиковый монокок с наполнителем из алюминиевых сотовых ячеек. Он настолько жёсткий, что в качестве одной из мер по снижению массы стал отказ от дополнительных растяжек и усилителей. Внешние панели тоже изготовлены из композита и вместе с монококом весят всего 150 килограммов — а сам автомобиль укладывается в 986.

Двигатель и трансмиссия в T.50 являются элементами силовой структуры, то есть берут на себя часть нагрузки. Силовая установка прикручена к монококу с помощью пластин, оснащенных упругими опорами. Такое решение снижает уровень шумов и вибраций, позволяя двигателю перемещаться в заданных пределах.