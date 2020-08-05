Представлен «преемник» McLaren F1

В основе купе GMA T.50 лежит углепластиковый монокок с наполнителем из алюминиевых сотовых ячеек. Он настолько жёсткий, что в качестве одной из мер по снижению массы стал отказ от дополнительных растяжек и усилителей. Внешние панели тоже изготовлены из композита и вместе с монококом весят всего 150 килограммов — а сам автомобиль укладывается в 986.
Двигатель и трансмиссия в T.50 являются элементами силовой структуры, то есть берут на себя часть нагрузки. Силовая установка прикручена к монококу с помощью пластин, оснащенных упругими опорами. Такое решение снижает уровень шумов и вибраций, позволяя двигателю перемещаться в заданных пределах.
T.50 оснащен атмосферным V12 3.9 — это совместная разработка GMA и Cosworth. Агрегат выдает 663 лошадиные силы и 467 Нм крутящего момента, раскручиваясь до 12 100 оборотов в минуту. Мотор оборудован системой смазки с сухим картером, фазовращателями на впуске и выпуске и 48-вольтовыми стартер-генератором с шестеренчатым приводом. Коробка — «механика» Xtrac с H-образной схемой переключений, сближенным рядом первых пяти передач и «длинной» шестой для равномерной езды на высокой скорости.
Но всё же главная «фишка» GMA.50 — система активного граунд-эффекта с 400-миллиметровым вентилятором на корме и активными воздуховодами, которые дополняют профилированное днище с задним диффузором. Раскручиваясь, вентилятор устраняет пограничный слой, усиливая тем самым эффект Вентури — под автомобилем создается зона разряжения, и он сильнее прижимается к асфальту. Комбинируя алгоритмы работы активных элементов, GMA T.50 предложит шесть аэродинамических режимов.
Например, в режиме активного торможения задние спойлеры встают под углом 45 градусов, а вентилятор работает на максимальных оборотах, в два раза увеличивая прижимную силу. Благодаря этому тормозной путь с 240 км/ч сокращается на десять метров. В режиме Streamline спойлеры уходят на десять градусов вниз, закрываются воздуховоды в диффузоре, а вихревой поток от кормы удлиняется для снижения сопротивления.
В салоне — три карбоновых кресла, педали из алюминия и титана и два дисплея, на которые транслируется картинка с боковых камер. В списке оснащения есть мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth, а также навигация и 700-ваттная аудиосистема Arcam с 10 динамиками — но все органы управления остались аналоговыми. Для хранения мелочевки есть пять отсеков общим объемом 30 литров. Багажника — два: они расположены в боковинах кузова.
Производство T.50 начнется в январе 2022 года — каждый экземпляр будут делать под конкретного заказчика. Всего планируется выпустить сотню купе по цене 2,36 миллиона фунтов стерлингов каждое (226 миллионов рублей).