У кроссовера GMC Acadia появился новый турбомотор и брутальный вид

Благодаря огромной прямоугольной решетке радиатора и фарам с C-образными ходовыми огнями кроссовер GMC Acadia стал напоминать рамные пикапы GMC Sierra и внедорожники Yukon. Но технически это по-прежнему легковой автомобиль на переднеприводной платформе C1XX, которую Acadia делит с кроссоверами Chevrolet Traverse, а также Cadillac XT5 и XT6. При этом машина очень крупная – 4917 миллиметров в длину.

До сих пор GMC Acadia оснащался только двумя безнаддувными моторами: это 2,5-литровая «четверка» мощностью 194 лошадиные силы и V6 3.6, выдающий 310 сил. Отныне к ним добавится двухлитровый турбомотор мощностью 230 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент (350 Нм) доступен в диапазоне от 1500 до 4000 оборотов в минуту.