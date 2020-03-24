Видео: прочность стекол Volkswagen Golf проверили самодельной базукой

Первое, что бросили в стекло «Гольфа» — это металлический шар весом 507 граммов. Потом прочность проверили молотком массой почти полтора килограмма и кувалдой, весящей почти пять килограммов. Последним испытанием стала серия выстрелов из самодельной пневматической «базуки»: сначала банкой колы, затем металлическим шаром.