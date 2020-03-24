Видео: прочность стекол Volkswagen Golf проверили самодельной базукой

17:16
Авторы YouTube-канала CarHax проверили на прочность боковые стекла обычного Volkswagen Golf. Их пытались разбить подшипником, молотком и самодельной базукой, которая стреляет банками Кока-Колы.
Первое, что бросили в стекло «Гольфа» — это металлический шар весом 507 граммов. Потом прочность проверили молотком массой почти полтора килограмма и кувалдой, весящей почти пять килограммов. Последним испытанием стала серия выстрелов из самодельной пневматической «базуки»: сначала банкой колы, затем металлическим шаром.
Видео: CarHax
В прошлом году блогеры испытали седан Lada 21099 в условиях, приближенных к ядерному взрыву. Автомобиль привезли на полигон и подвергли воздействию взрывной волны из ударной трубы диаметром пять метров, которую используют для тестирования военной техники.