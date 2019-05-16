Салон нового Volkswagen Golf показали вживую

На фотографии, как и на эскизе, видно, что новый Volkswagen Golf получит два совмещенных в едином блоке дисплея: цифровую приборку и центральный экран медиасистемы. При этом на панели сохранится всего несколько физических кнопок, а блок управления климатической установкой станет полностью сенсорным.
Презентация нового Volkswagen Golf была запланирована на осень, однако её перенесли на конец февраля 2020 года. У машины возникли проблемы с электроникой и обновлениями мультимедийки «по воздуху».
По итогам 2018 года Volkswagen Golf занимает шестую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей. Мировые продажи модели составили 790 567 экземпляров. В России Golf снова продается после непродолжительно отсутствия. Цена — минимум 1 429 900 рублей.