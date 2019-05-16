Салон нового Volkswagen Golf показали вживую

Презентация нового Volkswagen Golf была запланирована на осень, однако её перенесли на конец февраля 2020 года. У машины возникли проблемы с электроникой и обновлениями мультимедийки «по воздуху».

По итогам 2018 года Volkswagen Golf занимает шестую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей. Мировые продажи модели составили 790 567 экземпляров. В России Golf снова продается после непродолжительно отсутствия. Цена — минимум 1 429 900 рублей.