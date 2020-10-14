Видео: российский блогер на Volkswagen Golf перепрыгнул через движущуюся «Ниву»

Чтобы повторить экстремальную сцену, каскадер приобрел старый Volkswagen Golf за 53 000 рублей. Для проведения трюка экстремалы построили специальный трамплин, с помощью которого Евгений планировал перепрыгнуть через движущийся ВАЗ-2121. Планировалось, что «Нива» будет ехать параллельно с «Гольфом» — и во время подъезда хэтчбека к трамплину внедорожник ушел бы с ним на одну линию. Однако, рассчитав траекторию, «Ниву» решили направить перпендикулярно проезжей части.

Приземление вышло довольно жестким. В полете Golf начало заносить вперед, в результате чего хэтчбек «клюнул» передней частью асфальт, повредив бампер и капот. «Нива», выполнявшая роль препятствия, уже не в первый раз принимала участие в подобных трюках. В связи с чем каскадеры заранее оборудовали внедорожник встроенным каркасом безопасности. По их словам, приобретенный ранее «Гольф» уже задействовали в подобных прыжках. Несмотря на его солидный возраст, хэтчбек трижды пережил экстремальные трюки и до сих пор находится на ходу.