9:00

Видео: российский блогер на Volkswagen Golf перепрыгнул через движущуюся «Ниву»

Ростовские экстремалы повторили экшн-сцену из фильма «Форсаж»

© chebotarev_evgeny / Instagram
Анастасия Дубина
Каскадер Евгений Чеботарёв из Ростова-на-Дону опубликовал в Сети видеозапись нового автомобильного трюка, в котором повторил популярную экшн-сцену из «Форсажа». На этот раз мужчина на старом Volkswagen Golf перепрыгнул через ВАЗ-2121, который в момент трюка двигался поперек дороги.

Чтобы повторить экстремальную сцену, каскадер приобрел старый Volkswagen Golf за 53 000 рублей. Для проведения трюка экстремалы построили специальный трамплин, с помощью которого Евгений планировал перепрыгнуть через движущийся ВАЗ-2121. Планировалось, что «Нива» будет ехать параллельно с «Гольфом» — и во время подъезда хэтчбека к трамплину внедорожник ушел бы с ним на одну линию. Однако, рассчитав траекторию, «Ниву» решили направить перпендикулярно проезжей части.

Приземление вышло довольно жестким. В полете Golf начало заносить вперед, в результате чего хэтчбек «клюнул» передней частью асфальт, повредив бампер и капот. «Нива», выполнявшая роль препятствия, уже не в первый раз принимала участие в подобных трюках. В связи с чем каскадеры заранее оборудовали внедорожник встроенным каркасом безопасности. По их словам, приобретенный ранее «Гольф» уже задействовали в подобных прыжках. Несмотря на его солидный возраст, хэтчбек трижды пережил экстремальные трюки и до сих пор находится на ходу.

Трюки с прыжками на автомобилях часто применяются в производстве кинофильмов. Самым ярким примером является кинофраншиза «Форсаж». Во второй части фильма герой Пола Уокера прыгал через разведенный мост на Nissan Skyline GT-R. В пятой серии раритетный Chevrolet Corvette Stingray Grand Sport падал со скалы в реку. А одним из самых эффектных прыжков стал трюк героя Вина Дизеля в седьмой части франшизы, когда Доминик Торетто за рулем гиперкара Lykan Hypersport пролетел между двумя небоскребами в Дубае.

В конце июня дрифтер-любитель опубликовал в соцсетях видео каскадерского трюка в собственном исполнении: он проехал на старом Chevrolet Cotvette под днищем грузовика. Трюк экстремал смог выполнить идеально, хотя ему и не хватило зрелищности аналогичной сцены ограбления из «Форсажа».

Источник: chebotarev_evgeny / Instagram